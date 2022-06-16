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  • Семин объяснил, почему Семак стал лучшим тренером сезона в РПЛ

Семин объяснил, почему Семак стал лучшим тренером сезона в РПЛ

16 июня 2022, 18:09
3

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал заслуженным признание Сергея Семака лучшим тренером минувшего сезона РПЛ.

— Правильно сделали. Кто лучший тренер? Тот, кто у чемпиона. Федотов заслужил второе место.

— Как вы считаете, насколько важно такое признание для тренера?

— Для каждого человека очень важно признание. Это часть футбола, часть спорта. Они целый год очень хорошо работали. Сейчас есть признание. Все закономерно.

— Может, тогда не проводить голосование, а выбирать лучшим того тренера, чья команда стала чемпионом?

— Почему не проводить? Сейчас провели и правильно сделали. Вы, может, думаете по-другому, я думаю так.

Игорь Денисов заявил, что любой тренер сделает «Зенит» чемпионом. Вы согласны с такой оценкой?

— Были тренеры, кто не делал «Зенит» чемпионом. В 2018 году «Локомотив» им стал. И в 2017-м «Спартаку» удалось

  • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
  • При нем клуб четыре раза выиграл РПЛ.
  • Он продлит контракт с «Зенитом» на 3 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий Семак Сергей
Комментарии (3)
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Iskander_17
1655395275
У любого клуба когда-нибудь чёрная полоса настает, гегемония не бесконечна
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житель СПб
1655399623
Про Денисова: что-то ни Манчини, ни Мистер чемпионом Зенит не сделали!
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