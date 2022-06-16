Семин объяснил, почему Семак стал лучшим тренером сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал заслуженным признание Сергея Семака лучшим тренером минувшего сезона РПЛ.
— Правильно сделали. Кто лучший тренер? Тот, кто у чемпиона. Федотов заслужил второе место.
— Как вы считаете, насколько важно такое признание для тренера?
— Для каждого человека очень важно признание. Это часть футбола, часть спорта. Они целый год очень хорошо работали. Сейчас есть признание. Все закономерно.
— Может, тогда не проводить голосование, а выбирать лучшим того тренера, чья команда стала чемпионом?
— Почему не проводить? Сейчас провели и правильно сделали. Вы, может, думаете по-другому, я думаю так.
— Игорь Денисов заявил, что любой тренер сделает «Зенит» чемпионом. Вы согласны с такой оценкой?
— Были тренеры, кто не делал «Зенит» чемпионом. В 2018 году «Локомотив» им стал. И в 2017-м «Спартаку» удалось
- Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
- При нем клуб четыре раза выиграл РПЛ.
- Он продлит контракт с «Зенитом» на 3 года.