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Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2021/22

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим футболистом минувшего сезона РПЛ.

Бразилец выиграл в голосовании, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев.

Клаудиньо набрал 86 баллов. Вторым стал нападающий «Уфы» и лучший бомбардир сезона Гамид Агаларов (68). Третьим стал полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (40).

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года за 12 миллионов евро.
  • Клаудиньо забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах РПЛ.
  • Вместе с «Зенитом» он выиграл РПЛ.

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Источник: телеграм-канал РПЛ

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