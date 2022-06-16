Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2021/22

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим футболистом минувшего сезона РПЛ.
Бразилец выиграл в голосовании, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев.
Клаудиньо набрал 86 баллов. Вторым стал нападающий «Уфы» и лучший бомбардир сезона Гамид Агаларов (68). Третьим стал полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (40).
- Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года за 12 миллионов евро.
- Клаудиньо забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах РПЛ.
- Вместе с «Зенитом» он выиграл РПЛ.
Источник: телеграм-канал РПЛ