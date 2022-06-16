Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2021/22

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим футболистом минувшего сезона РПЛ.

Бразилец выиграл в голосовании, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев.

Клаудиньо набрал 86 баллов. Вторым стал нападающий «Уфы» и лучший бомбардир сезона Гамид Агаларов (68). Третьим стал полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (40).