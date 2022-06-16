Бакаев рассказал, благодаря чему «Зенит» четыре раза подряд стал чемпионом России

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о конкуренции в клубе из Петербурга.
— Задумывались ли вы о конкуренции в клубе?
— Конкуренция — это очень хорошо, для меня так точно. Благодаря этой конкуренции «Зенит» ежегодно становится чемпионом. Никто не расслабляется, все работают и это помогает.
Будет интересно. Хорошая борьба за место в составе — и от этого «Зенит» только выиграет.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
- Зелимхан – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит». Семь лет назад этот путь проделал Артем Дзюба.
Источник: сайт «Зенита»