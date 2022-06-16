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Бакаев рассказал, благодаря чему «Зенит» четыре раза подряд стал чемпионом России

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о конкуренции в клубе из Петербурга.

— Задумывались ли вы о конкуренции в клубе?

— Конкуренция — это очень хорошо, для меня так точно. Благодаря этой конкуренции «Зенит» ежегодно становится чемпионом. Никто не расслабляется, все работают и это помогает.

Будет интересно. Хорошая борьба за место в составе — и от этого «Зенит» только выиграет.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
  • Зелимхан – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит». Семь лет назад этот путь проделал Артем Дзюба.

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Источник: сайт «Зенита»

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