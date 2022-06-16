Бакаев рассказал, кто опубликовал ролик с воспитанниками «Спартака», поющими «Зенит» – моя судьба!»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как появился ролик, в котором он и другие воспитанники «Спартака» в клубной форме поют «Зенит – моя судьба!»
— Расскажите историю ролика, где вы и другие воспитанники «Спартака» поете «Зенит» — моя судьба!»
— В классе, когда учительница выходила, мы немножко баловалась и скандировали разные кричалки. И кто-то предложил спеть эту. И потом тот, кто снимал ролик, перешел в ЦСКА и выложил его. Это просто шутка.
— Знаете ли вы другие зенитовские кричалки и какая ваша любимая?
— Я пока не так хорошо знаю, но в будущем выучу наизусть!
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
- Зелимхан – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит». 7 лет назад этот путь проделал Артем Дзюба.
Источник: сайт «Зенита»