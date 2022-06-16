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Бакаев рассказал, кто опубликовал ролик с воспитанниками «Спартака», поющими «Зенит» – моя судьба!»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как появился ролик, в котором он и другие воспитанники «Спартака» в клубной форме поют «Зенит – моя судьба!»

— Расскажите историю ролика, где вы и другие воспитанники «Спартака» поете «Зенит» — моя судьба!»

— В классе, когда учительница выходила, мы немножко баловалась и скандировали разные кричалки. И кто-то предложил спеть эту. И потом тот, кто снимал ролик, перешел в ЦСКА и выложил его. Это просто шутка.

— Знаете ли вы другие зенитовские кричалки и какая ваша любимая?

— Я пока не так хорошо знаю, но в будущем выучу наизусть!

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
  • Зелимхан – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит». 7 лет назад этот путь проделал Артем Дзюба.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +1435

    PNZ1985 27 минут назад

    Быстро переобулся, кули нерусь

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    Рейтинг: +15254

    Barmaleushka 36 минут назад

    Хорошо бы другим воспитанникам "народной" почитать комменты тех , для кого они играют . Тогда они поймут что это за шушера .

    1
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    Рейтинг: +1280

    Узб@гоеный 58 минут назад

    Даже спартаковская молодёжь болеет за Зенит. Верх их карьеры в чемпионате это оказаться в Зените. Гыгыгы

    3
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    Рейтинг: +1213

    Semargl18 1 час назад

    А что вы хотели, Спартак делают середняком, Зенит чемпион проплаченный на ближайшие лет 5-7 а футболисты наши те ещё проститутки..

    1
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    Рейтинг: +1028

    alefreddy 1 час назад

    перекрасился сразу

    1
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    Рейтинг: +661

    Suvorov51 1 час назад

    Да уж, жизнь наша такова, что люди просто ..... ну да ладно, он молодой ему хота чтобы бомжатник купил ему медаль золотую, вот и повелся

    1
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    Рейтинг: +351

    Спартач80 1 час назад

    Шлюбин сын!!!

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    Ответить
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    Рейтинг: +3970

    ziborock 1 час назад

    Зашкварился по полной!

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    Рейтинг: +627

    Fju-2 > ziborock 1 час назад

    Но с этого сезона исправляется)

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    Рейтинг: +351

    Спартач80 > Fju-2 1 час назад

    Давно стало исправлением,становиться сине-бело-ГОЛУБЫМ,особенно для кавказца?

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    Рейтинг: +15254

    Barmaleushka > Спартач80 38 минут назад

    Давно .
    Вот под бабой ходить - это зашквар .

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