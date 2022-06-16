Бакаев назвал тяжелым переход из «Спартака» в «Зенит»

Полузащитник Зелимхан Бакаев высказался о переходе из «Спартака» в «Зенит».

— Тяжело ли было принять решение о переходе?

— Непросто было. Все понимают — тяжелый переход. Но я амбициозный, ставлю максимальные цели. Я уверен, что смогу добиться многого. Это большой клуб с большой историей. Надо работать и все будет.

— В «Спартаке» таких перспектив на было?

— В «Спартаке» тоже большие амбиции и перспективы. Но я игрок «Зенита» и хочу говорить только о нем.