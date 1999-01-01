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Бакаев назвал тяжелым переход из «Спартака» в «Зенит»

Полузащитник Зелимхан Бакаев высказался о переходе из «Спартака» в «Зенит».

— Тяжело ли было принять решение о переходе?

— Непросто было. Все понимают — тяжелый переход. Но я амбициозный, ставлю максимальные цели. Я уверен, что смогу добиться многого. Это большой клуб с большой историей. Надо работать и все будет.

— В «Спартаке» таких перспектив на было?

— В «Спартаке» тоже большие амбиции и перспективы. Но я игрок «Зенита» и хочу говорить только о нем.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
  • Зелимхан заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +1280

    Узб@гоеный 56 минут назад

    Тяжело сорваться с хряковского кукана. Зато потом море эмоций и возможности завоёвывать титулы. Гыгыгы

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    Рейтинг: +661

    Suvorov51 1 час назад

    Ачто пешком до культурной столице добирался или на лошадях, чего там тяжолого, плюнул на Тулу и пошел в бомжатник, теперь вонючим будешь, как помойка

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    Рейтинг: +1028

    alefreddy 1 час назад

    переход тяжелый как у Зюбы надо пришивать еще карман для денег

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    Рейтинг: +5951

    Добрый Бобер 2 часа назад

    "Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!" (Эпизод 3, "Звёздные специальные военные операции")

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    Рейтинг: +254

    rzfxgsk 2 часа назад

    позорник... ничего святого не осталось в нем, видать... такой же, как дзюба...

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    Рейтинг: +18018

    Persona_non_Grata > rzfxgsk 1 час назад

    Ну если бы тебя "за шкирку" выкинули, ты бы наверное по другому поступил ... !!!

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    Рейтинг: +3319

    Беспонтий > Persona_non_Grata 1 час назад

    там нету "шкирки"
    только холка)

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    Рейтинг: +254

    rzfxgsk > Persona_non_Grata 3 минуты назад

    Дело не этом, а в подлости и даже, я бы сказал, в предательстве клуба, который его (и того же дзюбу) воспитал… а уж как этот самый клуб к нему «отнёсся или относился», абсолютно не важно.. Вот если он ушел бы, скажем, в Динамо...или Локо... тогда ещё куда ни шло... но в стан принципиальнейших соперников, будь то зенит или цска - это уже подлость... Например , те же армейцы всегда заверяли , что никогда не будут играть за Спартак...и это логично. А Бакаеву деньги затмили здравый смысл и гордость. Так понятней, умник?

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