Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«У нас столько проблем сейчас. И обсуждать Бакаева сейчас – это не уважать свою собственную страну.

Мне по барабану: что там Бакаев. И в силу того, что сейчас происходит вокруг спорта. Всем все равно, что сказала Зарема про Бакаева. У нас много других проблем», – сказал Губерниев «СЭ».