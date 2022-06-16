Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.
«У нас столько проблем сейчас. И обсуждать Бакаева сейчас – это не уважать свою собственную страну.
Мне по барабану: что там Бакаев. И в силу того, что сейчас происходит вокруг спорта. Всем все равно, что сказала Зарема про Бакаева. У нас много других проблем», – сказал Губерниев «СЭ».
- Бакаев провел за основную команду «Спартака» 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- Он воспитанник московского клуба.
- С «Зенитом» Зелимхан заключил контракт по схеме «3+1».
Источник: «Спорт-Экспресс»