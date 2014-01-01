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Губерниев: «Обсуждать Бакаева сейчас – это не уважать собственную страну»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«У нас столько проблем сейчас. И обсуждать Бакаева сейчас – это не уважать свою собственную страну.

Мне по барабану: что там Бакаев. И в силу того, что сейчас происходит вокруг спорта. Всем все равно, что сказала Зарема про Бакаева. У нас много других проблем», – сказал Губерниев «СЭ».

  • Бакаев провел за основную команду «Спартака» 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Он воспитанник московского клуба.
  • С «Зенитом» Зелимхан заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +4639

    алдан2014 13 минут назад

    Что то я так и не понял,как можно мешать в одну кучу переход Бакаева и мировые проблемы? Это сайт о футболе

    0
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    Рейтинг: +431

    шахта Заполярная 24 минуты назад

    Набор слов, пытался понять, так и не смог. Видать сильно голову застудил на биатлоне.

    1
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  • ...
    Рейтинг: +578

    Solist345345 31 минуту назад

    Бл@, сам то понял, что написал?!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15974

    ilichkadr 49 минут назад

    Дима, а тебя кто за язык тянул, "Спам-Экспресс"?

    0
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    Рейтинг: +6933

    nik55 > ilichkadr 48 минут назад

    за язык его тянет пустая голова

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    Рейтинг: +4639

    алдан2014 > nik55 12 минут назад

    Очень точное замечание

    0
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