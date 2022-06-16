«Спартак» был готов потратить 6,5 миллиона на новый контракт Бакаева

Стали известны финансовые подробности переговоров между «Спартаком» и Зелимханом Бакаевым о продлении соглашения.

Сторона футболиста требовала контракт по схеме «3+1» со следующими условиями:

Зарплата – 2 миллиона евро в год (6-8 млн в зависимости от длительности договора);

Подписной бонус – 1 миллион евро;

Комиссия агенту – 1 миллион евро.

Клуб посчитал чрезмерными озвученные условия и предложил такой вариант:

Прогрессивная зарплата: 1,4 миллиона евро – 1-й год, 1,5 миллиона – 2-й, 1,6 миллиона – 3-й.

Подписной бонус – 1 миллион евро;

Комиссия агенту – 1 миллион евро.

В итоге Бакаев не согласился на предложение «Спартака» и ушел в «Зенит».