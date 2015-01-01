Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

«Спартак» был готов потратить 6,5 миллиона на новый контракт Бакаева

Стали известны финансовые подробности переговоров между «Спартаком» и Зелимханом Бакаевым о продлении соглашения.

Сторона футболиста требовала контракт по схеме «3+1» со следующими условиями:

  • Зарплата – 2 миллиона евро в год (6-8 млн в зависимости от длительности договора);
  • Подписной бонус – 1 миллион евро;
  • Комиссия агенту – 1 миллион евро.

Клуб посчитал чрезмерными озвученные условия и предложил такой вариант:

  • Прогрессивная зарплата: 1,4 миллиона евро – 1-й год, 1,5 миллиона – 2-й, 1,6 миллиона – 3-й.
  • Подписной бонус – 1 миллион евро;
  • Комиссия агенту – 1 миллион евро.

В итоге Бакаев не согласился на предложение «Спартака» и ушел в «Зенит».

Новости по теме
«Зенит» презентовал Бакаева роликом, где он скандирует «Зенит» – моя судьба!» 12
«Надеюсь, люди меня поймут. Я хочу стать чемпионом». Бакаев – о переходе из «Спартака» в «Зенит» 36
Бакаев – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит» 10
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:47
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +13

    Evgen0088 16 минут назад

    За что такие деньги???

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22858

    DOCTOR PENALTY 36 минут назад

    Ни хера себе аппетиты.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +630

    fakeid 1 час назад

    агент какой-то охреневший

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11