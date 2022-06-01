Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

«Гремио» хочет подписать экс-защитника ЦСКА Фернандеса

Бывший правый защитник ЦСКА Марио Фернандес может возобновить карьеру.

«Гремио» ищет игрока для усиления фланга обороны, в связи с чем начал переговоры с 31-летним футболистом.

Натурализованный бразилец приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.

  • Фернандес уже играл за «Гремио» с 2009 по 2012 год.
  • Его контракт с ЦСКА действует до июня 2024-го.
  • За 10 сезонов в московской команде футболист забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Новости по теме
Фернандес, Захарян, Кассьерра – в символической сборной сезона РПЛ от Transfermarkt 4
Фернандес – лучший игрок ЦСКА в мае
Агент Фернандеса: «Марио хотел бы взять паузу в карьере минимум до 2023 года» 2
Источник: Esportes GZH

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:10
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +16935

    Garrincha58 2 часа назад

    вот где причина его отъезда, а то устал хочу отдохнуть

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16081

    житель СПб > Garrincha58 2 часа назад

    Согласен. Гражданин России, ...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +961

    OOOVVV. > Garrincha58 2 часа назад

    Сударь, Вы не правы, причина в другом. Жена Марио пожелала
    рожать на родине, чтобы у ребёнка было бразильское гражданство. Российское он может получить без проблем.
    Удачи Вам.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11