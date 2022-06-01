«Гремио» хочет подписать экс-защитника ЦСКА Фернандеса

вот где причина его отъезда, а то устал хочу отдохнуть
Бывший правый защитник ЦСКА Марио Фернандес может возобновить карьеру.
«Гремио» ищет игрока для усиления фланга обороны, в связи с чем начал переговоры с 31-летним футболистом.
Натурализованный бразилец приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
- Фернандес уже играл за «Гремио» с 2009 по 2012 год.
- Его контракт с ЦСКА действует до июня 2024-го.
- За 10 сезонов в московской команде футболист забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.