«Гремио» хочет подписать экс-защитника ЦСКА Фернандеса

Бывший правый защитник ЦСКА Марио Фернандес может возобновить карьеру.

«Гремио» ищет игрока для усиления фланга обороны, в связи с чем начал переговоры с 31-летним футболистом.

Натурализованный бразилец приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.