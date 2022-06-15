«Надеюсь, «Зенит» выиграет. Бакаев – о матче за Суперкубок против «Спартака»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Суперкубка России. Петербуржцы сыграют против «Спартака».

– С какими чувствами вы ждете первый официальный матч сезона – битву за Суперкубок?

– Конечно, я его жду! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем.