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«Надеюсь, «Зенит» выиграет. Бакаев – о матче за Суперкубок против «Спартака»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Суперкубка России. Петербуржцы сыграют против «Спартака».

– С какими чувствами вы ждете первый официальный матч сезона – битву за Суперкубок?

– Конечно, я его жду! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за московский клуб 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 20:23
Комментарии5
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  • ...
    Рейтинг: +29

    Аден 2 минуты назад

    Бакайка перевертыш однако. Чмордос млять. А бомжи есть бомжи, собирают обьедки с чужого стола. Хех

    1
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    Рейтинг: +3269

    Беспонтий 3 минуты назад

    как быстро скоротечно
    скворец насрал в свою скворечню

    1
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  • ...
    Рейтинг: +65580

    portero 6 минут назад

    Дзюбиньо начинал с суперкубка, но чемпионат в итоге Спартак взял раньше Дзюбы....

    0
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    Рейтинг: +6615

    Semenycch 11 минут назад

    Зелимхан в первом же своем интервью отъимел поросей! :)

    2
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    Рейтинг: +1134

    Дубина > Semenycch 6 минут назад

    Как и тебя все тут имеют)))

    1
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