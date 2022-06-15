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  • «Надеюсь, «Зенит» выиграет». Бакаев – о матче за Суперкубок против «Спартака»

«Надеюсь, «Зенит» выиграет». Бакаев – о матче за Суперкубок против «Спартака»

15 июня 2022, 20:23
12

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Суперкубка России. Петербуржцы сыграют против «Спартака».

– С какими чувствами вы ждете первый официальный матч сезона – битву за Суперкубок?

– Конечно, я его жду! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за московский клуб 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (12)
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portero
1655314270
Дзюбиньо начинал с суперкубка, но чемпионат в итоге Спартак взял раньше Дзюбы....
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Беспонтий
1655314486
как быстро скоротечно скворец насрал в свою скворечню
Ответить
GermanVo
1655317221
Быстро же он бомжом стал
Ответить
NewLife
1655318784
Какая-то вонь. Переход к бомжам не означает, что мыться не надо, и тело и душу содержать в чистоте.
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Plyash
1655326706
Слава богу,ещё одно животное попало по адресу - к своим... В Москве воздух стал почище.
Ответить
шахта Заполярная
1655334538
Как-то противно. Только рот открыл, а уже завоняло.
Ответить
docndoc
1655339880
Я с пониманием отнесся к этому переходу: не крепостной же он в конце концов.. И всё было бы чинно-благородно, не раскрой он рот. Ну можно же было просто промолчать..
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алдан2014
1655341955
Ему бы щас помолчать с пол годика,глядишь и за умного бы сошёл. Видать не большого умишка мальчик
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алдан2014
1655342073
Вот никто из болел не осудил его за выбор в пользу Зенита. Но зачем он болтает? Сам из себя дзюбу делает в плане ненависти болельщиков
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