«Надеюсь, «Зенит» выиграет. Бакаев – о матче за Суперкубок против «Спартака»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Суперкубка России. Петербуржцы сыграют против «Спартака».
– С какими чувствами вы ждете первый официальный матч сезона – битву за Суперкубок?
– Конечно, я его жду! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за московский клуб 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
Источник: сайт «Зенита»