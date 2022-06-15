Два российских клуба интересуются форвардом «Штутгарта» Инаном

Озгюр Добрука, агент форварда «Штутгарта» Мирхана Инана, рассказал об интересе к футболисту из России.
«Мирхан – очень талантливый юный футболист, вызывался в молодежную сборную Турции. Пока конкретных предложений по нему не было, но два российских клуба проявляют к нему предметный интерес.
Сам Мирхан готов приехать в Россию, ему это было бы интересно», — сказал Добрука.
- Футболисту 19 лет.
- Он провел 5 игр за сборную Турции до 19 лет и забил один мяч.
- Инан в конце июня станет свободным агентом.
Источник: «РБ Спорт»