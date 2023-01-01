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Два российских клуба интересуются форвардом «Штутгарта» Инаном

Озгюр Добрука, агент форварда «Штутгарта» Мирхана Инана, рассказал об интересе к футболисту из России.

«Мирхан – очень талантливый юный футболист, вызывался в молодежную сборную Турции. Пока конкретных предложений по нему не было, но два российских клуба проявляют к нему предметный интерес.

Сам Мирхан готов приехать в Россию, ему это было бы интересно», — сказал Добрука.

  • Футболисту 19 лет.
  • Он провел 5 игр за сборную Турции до 19 лет и забил один мяч.
  • Инан в конце июня станет свободным агентом.

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Источник: «РБ Спорт»

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