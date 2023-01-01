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Бакаев определился с игровым номером в «Зените»

Зелимхан Бакаев выбрал седьмой игровой номер в «Зените», сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

— Бакаев, кстати, выбрал седьмой номер, который оказался свободен после Сердара Азмуна.

— Контракт Бакаева с «Зенитом» заключен по схеме 3+1 год. Что значит в данном случае опция «+1»?

— Это стандартная формула продления контракта. Если игрок в третий сезон проводит не менее 70% игр в стартовом составе, контракт автоматически продлевается на год.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
  • Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +588

    fakeid 40 минут назад

    несчастливый номер в зените, вроде, годами был свободен, никто не брал, пока не пришёл халк.

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    Рейтинг: +65580

    portero > fakeid 9 минут назад

    Ну Халк то тащил....
    В Бакаева не очень верю, но чем чёрт не шутит, вдруг попрёт у него и Зенит окажется его командой....

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