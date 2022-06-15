Бакаев определился с игровым номером в «Зените»

Зелимхан Бакаев выбрал седьмой игровой номер в «Зените», сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
— Бакаев, кстати, выбрал седьмой номер, который оказался свободен после Сердара Азмуна.
— Контракт Бакаева с «Зенитом» заключен по схеме 3+1 год. Что значит в данном случае опция «+1»?
— Это стандартная формула продления контракта. Если игрок в третий сезон проводит не менее 70% игр в стартовом составе, контракт автоматически продлевается на год.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
- Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»