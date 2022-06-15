Бакаев определился с игровым номером в «Зените»

Зелимхан Бакаев выбрал седьмой игровой номер в «Зените», сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

— Бакаев, кстати, выбрал седьмой номер, который оказался свободен после Сердара Азмуна.

— Контракт Бакаева с «Зенитом» заключен по схеме 3+1 год. Что значит в данном случае опция «+1»?

— Это стандартная формула продления контракта. Если игрок в третий сезон проводит не менее 70% игр в стартовом составе, контракт автоматически продлевается на год.