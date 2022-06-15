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  • Орлов на примере Дзюбы объяснил Бакаеву, что нельзя делать в «Зените»

Орлов на примере Дзюбы объяснил Бакаеву, что нельзя делать в «Зените»

15 июня 2022, 19:17
7

Спортивный журналист Геннадий Орлов дал совет новичку «Зенита» Залимхану Бакаеву.

«Примет ли его «Вираж»? Все зависит от футболиста. Что он будет говорить, как себя поведет? Только ему ни в коем случае не надо целовать зенитовскую эмблему. В городе на Неве не любят дешевые понты! Он должен это четко усвоить.

Будь скромным, выходи на поле и давай результат. Будешь играть — тебя полюбят. Поменьше громких слов! Дзюба утратил свой авторитет у «виража» именно своими выходками. Ну вы меня понимаете...

При этом, считаю, Артем хорошо отработал свой контракт. Забивал, был лидером. Принес пользу. Но отношения с болельщиками не сложились как раз из-за каких-то реплик, поступков», – сказал Орлов.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
  • Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Бакаев Зелимхан Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Persona_non_Grata
1655309973
А по моему Дзюба приобрел авторитет у болельщиков Зенита, своими выходками и именно он должен поделиться опытом с новобранцем )))
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Alex Y
1655310053
А еще не снимать видео с дрочкой))
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житель СПб
1655313447
Вираж - это только маленькая часть болельщиков. Он не отражает общее отношение болельщиков к Артему. Не понимаю, как можно было Дзюбу сменить на Бакаева?! В голове не укладывается...
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Вомбат
1655316107
"Выходи на поле". Хорошее пожелание, Геннадий Сергеевич. Конечно, Бакаев будет стараться, сомнений нет. Но ведь и Мостовой старается. И Ерохин. А часто ли мы их видим на поле?
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Krics
1655327933
бомжатник заднеприводной, толерантней надо ,быть их цвет голубой.
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порт
1655357485
Дзюба утратил свой авторитет у «виража» именно своими выходками. ----------------------------------------------------------------------------- Я что то не припомню, что бы этот футболёр был когда то в авторитете у виража.
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