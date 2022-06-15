Орлов на примере Дзюбы объяснил Бакаеву, что нельзя делать в «Зените»

Спортивный журналист Геннадий Орлов дал совет новичку «Зенита» Залимхану Бакаеву.
«Примет ли его «Вираж»? Все зависит от футболиста. Что он будет говорить, как себя поведет? Только ему ни в коем случае не надо целовать зенитовскую эмблему. В городе на Неве не любят дешевые понты! Он должен это четко усвоить.
Будь скромным, выходи на поле и давай результат. Будешь играть — тебя полюбят. Поменьше громких слов! Дзюба утратил свой авторитет у «виража» именно своими выходками. Ну вы меня понимаете...
При этом, считаю, Артем хорошо отработал свой контракт. Забивал, был лидером. Принес пользу. Но отношения с болельщиками не сложились как раз из-за каких-то реплик, поступков», – сказал Орлов.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
- Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»