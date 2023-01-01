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Орлов на примере Дзюбы объяснил Бакаеву, что нельзя делать в «Зените»

Спортивный журналист Геннадий Орлов дал совет новичку «Зенита» Залимхану Бакаеву.

«Примет ли его «Вираж»? Все зависит от футболиста. Что он будет говорить, как себя поведет? Только ему ни в коем случае не надо целовать зенитовскую эмблему. В городе на Неве не любят дешевые понты! Он должен это четко усвоить.

Будь скромным, выходи на поле и давай результат. Будешь играть — тебя полюбят. Поменьше громких слов! Дзюба утратил свой авторитет у «виража» именно своими выходками. Ну вы меня понимаете...

При этом, считаю, Артем хорошо отработал свой контракт. Забивал, был лидером. Принес пользу. Но отношения с болельщиками не сложились как раз из-за каких-то реплик, поступков», – сказал Орлов.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
  • Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 19:17
Комментарии5
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    Рейтинг: +16066

    житель СПб 19 минут назад

    Вираж - это только маленькая часть болельщиков. Он не отражает общее отношение болельщиков к Артему. Не понимаю, как можно было Дзюбу сменить на Бакаева?! В голове не укладывается...

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    Рейтинг: +28

    Аден 22 минуты назад

    Бакайка подрочит на бЗенитовскую емблему. Гы- гы

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    Рейтинг: +588

    fakeid 44 минуты назад

    да не того полёта бакаев птица, чтобы вираж припоминал его тарасофское прошлое. дзюбе-то с первого матча свистели, бакаеву вряд ли будут. ну только для порядка поначалу. спартач, всё-таки, освистать, на-всякий, нужно)

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    Рейтинг: +1466

    Alex Y 1 час назад

    А еще не снимать видео с дрочкой))

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    Рейтинг: +17990

    Persona_non_Grata 1 час назад

    А по моему Дзюба приобрел авторитет у болельщиков Зенита, своими выходками и именно он должен поделиться опытом с новобранцем )))

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