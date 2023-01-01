Орлов на примере Дзюбы объяснил Бакаеву, что нельзя делать в «Зените»

Вираж - это только маленькая часть болельщиков. Он не отражает общее отношение болельщиков к Артему. Не понимаю, как можно было Дзюбу сменить на Бакаева?! В голове не укладывается...
Спортивный журналист Геннадий Орлов дал совет новичку «Зенита» Залимхану Бакаеву.
«Примет ли его «Вираж»? Все зависит от футболиста. Что он будет говорить, как себя поведет? Только ему ни в коем случае не надо целовать зенитовскую эмблему. В городе на Неве не любят дешевые понты! Он должен это четко усвоить.
Будь скромным, выходи на поле и давай результат. Будешь играть — тебя полюбят. Поменьше громких слов! Дзюба утратил свой авторитет у «виража» именно своими выходками. Ну вы меня понимаете...
При этом, считаю, Артем хорошо отработал свой контракт. Забивал, был лидером. Принес пользу. Но отношения с болельщиками не сложились как раз из-за каких-то реплик, поступков», – сказал Орлов.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта с московским клубом истек.
- Бакаев в прошедшем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых сделал 6 ассистов.