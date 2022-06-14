Чуамени прокомментировал свой переход в «Реал»

Новичок «Реала» Орельен Чуамени высказался о своем трансфере в мадридский клуб.

«Я очень рад перейти в «Реал». Это лучший клуб мира. Мы будем усердно работать, чтобы выигрывать трофеи и писать историю.

Когда поступило предложение от «Реала», у меня не было сомнений. Я хочу оставить след в истории футбола, и «Реал» – лучший клуб для реализации моей цели. Этот трансфер – лучшее решение для меня.

Как только «Реал» сделал предложение, я сказал агенту закрывать сделку. Переговоры с другими клубами тоже были, но «Реал» был основным вариантом», – сказал Чуамени.