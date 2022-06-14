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Чуамени прокомментировал свой переход в «Реал»

Новичок «Реала» Орельен Чуамени высказался о своем трансфере в мадридский клуб.

«Я очень рад перейти в «Реал». Это лучший клуб мира. Мы будем усердно работать, чтобы выигрывать трофеи и писать историю.

Когда поступило предложение от «Реала», у меня не было сомнений. Я хочу оставить след в истории футбола, и «Реал» – лучший клуб для реализации моей цели. Этот трансфер – лучшее решение для меня.

Как только «Реал» сделал предложение, я сказал агенту закрывать сделку. Переговоры с другими клубами тоже были, но «Реал» был основным вариантом», – сказал Чуамени.

  • «Реал» купил французского опорника у «Монако».
  • Сумма трансфера – 80 миллионов евро + бонусы.
  • Мадридский клуб заключил с полузащитником контракт до 2028 года.
  • Чуамени взял себе 18-й игровой номер.

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Источник: Marca

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