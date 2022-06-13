«Пока нельзя говорить, что все позади». Агент Джикии – о проблемах защитника с глазом

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал ситуацию с травмой глаза у игрока.

«Джикии была назначена терапия. Сейчас у него наблюдается положительная динамика восстановления. По сравнению с тем, что было в начале июня, все стало гораздо лучше.

Пока нельзя говорить, что все позади, терапия продолжается. Но в целом все хорошо.

Есть стопроцентная уверенность в том, что Георгий будет готов к сборам «Спартака». Он уже готовится к усердной работе на сборах, отдых постепенно заканчивается», – сказал агент.