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«Пока нельзя говорить, что все позади». Агент Джикии – о проблемах защитника с глазом

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал ситуацию с травмой глаза у игрока.

«Джикии была назначена терапия. Сейчас у него наблюдается положительная динамика восстановления. По сравнению с тем, что было в начале июня, все стало гораздо лучше.

Пока нельзя говорить, что все позади, терапия продолжается. Но в целом все хорошо.

Есть стопроцентная уверенность в том, что Георгий будет готов к сборам «Спартака». Он уже готовится к усердной работе на сборах, отдых постепенно заканчивается», – сказал агент.

  • О проблемах со зрением у капитана «Спартака» стало известно после финала Кубка России.
  • У футболиста было выявлено повреждение роговицы глаза.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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