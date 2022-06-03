«Серьезно повреждена роговица глаза». Агент рассказал о проблемах Джикии со зрением перед игрой с «Динамо»

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев подтвердил, что у игрока были проблемы с глазом перед финалом Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Буквально перед предыгровой тренировкой Георгию попала в глаз некая соринка. Это было практически на территории стадиона. Он попытался потрогать ее и почувствовал резкую боль. Глаз начал наливаться слезами, его было больно открыть. Впоследствии оказалось, что очень серьезно повреждена роговица глаза. Вечером и утром перед игрой ему ставили линзу.

Георгий играл в контактной линзе, постоянно капал обезболивающее средство, которое нельзя было капать часто. Сколько мог, он вытерпел», – сказал Шпинев.

Джикия вышел в стартовом составе на финал.

Футболист провел на поле 66 минут, после чего его заменил Максимилиано Кофрие.

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл турнир впервые с 2003 года.

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