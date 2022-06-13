«Это невозможно, пока они в ФНЛ». Агент Кучаева – о возвращении игрока в «Рубин»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, высказался о будущем игрока.
– Константин едет на первый сбор ЦСКА, а дальше будет видно.
– Есть ли у Константина предложения от других клубов РПЛ?
– Да. Мы их готовы рассматривать.
– Возвращение в «Рубин» возможно?
– К сожалению, нет. «Рубин» – хороший клуб, но пока они находятся в ФНЛ, это невозможно.
- 24-летний Кучаев был в аренде в «Рубине» с января.
- Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.
- Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
- В его услугах заинтересован «Ростов».
Источник: «РБ Спорт»