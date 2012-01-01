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«Это невозможно, пока они в ФНЛ». Агент Кучаева – о возвращении игрока в «Рубин»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, высказался о будущем игрока.

– Константин едет на первый сбор ЦСКА, а дальше будет видно.

– Есть ли у Константина предложения от других клубов РПЛ?

– Да. Мы их готовы рассматривать.

– Возвращение в «Рубин» возможно?

– К сожалению, нет. «Рубин» – хороший клуб, но пока они находятся в ФНЛ, это невозможно.

  • 24-летний Кучаев был в аренде в «Рубине» с января.
  • Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.
  • Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
  • В его услугах заинтересован «Ростов».

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Источник: «РБ Спорт»

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