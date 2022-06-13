«Это невозможно, пока они в ФНЛ». Агент Кучаева – о возвращении игрока в «Рубин»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, высказался о будущем игрока.

– Константин едет на первый сбор ЦСКА, а дальше будет видно.

– Есть ли у Константина предложения от других клубов РПЛ?

– Да. Мы их готовы рассматривать.

– Возвращение в «Рубин» возможно?

– К сожалению, нет. «Рубин» – хороший клуб, но пока они находятся в ФНЛ, это невозможно.