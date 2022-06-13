Де Йонг рассказал о разговоре с Левандовски. Поляк близок к переходу в «Барсу»

Полузащитник «Барселоны» Франки Де Йонг рассказал о разговоре с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски в день матча Нидерланды – Польша (2:2).

«Барса» не сомневается в трансфере поляка.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

«Он потрясающий игрок, один из лучших в мире. Его будущее в «Барсе» зависит от него.

Конечно, я хотел бы, чтобы Левандовски был в моей команде», – сказал Де Йонг.