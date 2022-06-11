«Поздравляю с очередной ошибкой». Кавазашвили – о трансфере Рыбуса в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал подписание контракта с клубом защитника Мацея Рыбуса.
«Кто пригласил Рыбуса? Кто там руководит? Нет ни главного тренера, никого нет, и как можно без руководителя команды брать футболиста? Тренер делает команду, а в «Спартаке», значит, кто-то другой занимается клубом. И мы прекрасно понимаем, кто этот человек. Что ж, поздравляю «Спартак» с очередной допущенной ошибкой», – сказал Кавазашвили.
- Поляк покинул «Локомотив», с которым истек контракт.
- До «Локомотива» Рыбус играл за «Лион».
- Поляк провел в «Локомотиве» 5 сезонов.
Источник: Metaratings