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«Поздравляю с очередной ошибкой». Кавазашвили – о трансфере Рыбуса в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал подписание контракта с клубом защитника Мацея Рыбуса.

«Кто пригласил Рыбуса? Кто там руководит? Нет ни главного тренера, никого нет, и как можно без руководителя команды брать футболиста? Тренер делает команду, а в «Спартаке», значит, кто-то другой занимается клубом. И мы прекрасно понимаем, кто этот человек. Что ж, поздравляю «Спартак» с очередной допущенной ошибкой», – сказал Кавазашвили.

  • Поляк покинул «Локомотив», с которым истек контракт.
  • До «Локомотива» Рыбус играл за «Лион».
  • Поляк провел в «Локомотиве» 5 сезонов.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7836

    R_a_i_n 1 час назад

    Вот на этот раз соглашусь с дедом.

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    Рейтинг: +799

    БеZуМныЙ 1 час назад

    очередной шлак до кучи к подобным. Гыгыгы

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