Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

«Хотим, чтобы эта картина висела в Лувре». «Енисей» – об уходе Гаранина в «Сочи»

Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов высказался об уходе главного тренера Вадима Гаранина в «один из ведущих клубов РПЛ».

Сообщалось, что 51-летний специалист заключит контракт на три года с «Сочи».

«С одной стороны получилось тяжeлое расставание. С другой стороны мы все очень счастливы. В нашей картинной красноярской галерее художник нарисовал картину, как Ван Гог. За этой картиной приехал Лувр, сказав: мы хотим, чтобы эта картина висела в Лувре.

Мы поплакали один день, а потом начали радоваться, потому что об этой картине и галерее, в которой она висела, будет говорить весь мир. Весь мир – громко сказано, но вся футбольная Россия будет.

Поэтому мы счастливы, что о нас будут говорить. Тем самым мы дадим людям понять, что у нас могут добиваться успеха, и мы можем прогрессировать. Жизнь продолжается.

В футбол, в первую очередь, играют футболисты, которые в большинстве своeм остаются в клубе – они у нас замечательные, и мы верим, что сможем продолжить этот путь не менее увлекательным образом», – заявил Евменов.

  • Под руководством Гаранина «Енисей» финишировал 5-м в ФНЛ и дошел до 1/2 финала Кубка России.
  • «Сочи» в прошедшем сезоне впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.

Новости по теме
«Енисей» подтвердил переход тренера Гаранина в один из ведущих клубов РПЛ
«Ахмат» купил за 200 тысяч вратаря «Енисея» Опарина 1
Гаранин сменит Федотова в «Сочи». «Енисей» получит компенсацию за тренера («Чемпионат») 7
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:44
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11