«Хотим, чтобы эта картина висела в Лувре». «Енисей» – об уходе Гаранина в «Сочи»

Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов высказался об уходе главного тренера Вадима Гаранина в «один из ведущих клубов РПЛ».

Сообщалось, что 51-летний специалист заключит контракт на три года с «Сочи».

«С одной стороны получилось тяжeлое расставание. С другой стороны мы все очень счастливы. В нашей картинной красноярской галерее художник нарисовал картину, как Ван Гог. За этой картиной приехал Лувр, сказав: мы хотим, чтобы эта картина висела в Лувре.

Мы поплакали один день, а потом начали радоваться, потому что об этой картине и галерее, в которой она висела, будет говорить весь мир. Весь мир – громко сказано, но вся футбольная Россия будет.

Поэтому мы счастливы, что о нас будут говорить. Тем самым мы дадим людям понять, что у нас могут добиваться успеха, и мы можем прогрессировать. Жизнь продолжается.

В футбол, в первую очередь, играют футболисты, которые в большинстве своeм остаются в клубе – они у нас замечательные, и мы верим, что сможем продолжить этот путь не менее увлекательным образом», – заявил Евменов.