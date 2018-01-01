Парфенов возглавил «Родину». Клуб уволил Бояринцева, несмотря на выход в ФНЛ («Чемпионат»)

«Родина» сменила главного тренера – вместо Дениса Бояринцева назначен Дмитрий Парфенов.
В новый тренерский штаб войдут Владимир Бесчастных и Юрий Ковтун. Александр Павленко и Алексей Зуев, вероятно, тоже в нем останутся.
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«Родина» сменила главного тренера – вместо Дениса Бояринцева назначен Дмитрий Парфенов.
В новый тренерский штаб войдут Владимир Бесчастных и Юрий Ковтун. Александр Павленко и Алексей Зуев, вероятно, тоже в нем останутся.