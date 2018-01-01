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Парфенов возглавил «Родину». Клуб уволил Бояринцева, несмотря на выход в ФНЛ («Чемпионат»)

«Родина» сменила главного тренера – вместо Дениса Бояринцева назначен Дмитрий Парфенов.

В новый тренерский штаб войдут Владимир Бесчастных и Юрий Ковтун. Александр Павленко и Алексей Зуев, вероятно, тоже в нем останутся.

  • «Родина» по итогам сезона-2021/22 вышла в ФНЛ.
  • Последний клуб Парфенова – тульский «Арсенал».
  • С «Тосно» он в 2018 году брал Кубок России.

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Источник: «Чемпионат»

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