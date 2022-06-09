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«Я не понимал – а что мне рассказывать Это’О?». Василенко – о работе в «Анжи»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко вспомнил о периоде, когда он входил в тренерский штаб «Анжи».

– Со стороны Это’О и Роберто Карлоса не было пренебрежительного отношения к чемпионату России?

– Когда я попал в «Анжи», у меня тоже проскочила эта мысль. Мы были на сборах в ОАЭ, главным тренером был Юрий Красножан, который доверил мне работать с группой атаки.

Я не понимал – а что мне рассказывать Это’О? Но Самуэль всегда общался со мной с уважением и вниманием, уточнял игровые моменты. Никто из звезд не показывал пренебрежения к команде.

Наоборот, если у молодых что-то не получалось на тренировках, могли подойти Карлос или Диарра и подсказать: вот тут надо поспокойнее, тут сыграть иначе. На тренировках тоже выкладывались на все 100, потому они и звезды.

Это отличает звезд от других легионеров, которые приезжают в РПЛ, – те играют в полноги и через полгода уже не тянут. Звезды же сами задают вектор.

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Источник: Sport24

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