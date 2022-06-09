Только пять тренеров провели со «Спартаком» меньше матчей в РПЛ, чем Ваноли

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака».
Под его руководством команда провела 12 матчей в чемпионате России – четыре победы, три ничьи и пять поражений.
Это шестой худший показатель в истории московского клуба.
- Ваноли – 12;
- Андрей Чернышов – 10;
- Дмитрий Гунько – 9;
- Игорь Ледяхов – 4;
- Рауль Рианчо – 3;
- Сергей Кузнецов – 1.