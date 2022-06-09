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Только пять тренеров провели со «Спартаком» меньше матчей в РПЛ, чем Ваноли

Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака».

Под его руководством команда провела 12 матчей в чемпионате России – четыре победы, три ничьи и пять поражений.

Это шестой худший показатель в истории московского клуба.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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09.06.2022 23:15
Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    guigf 40 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +257

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    По факту только два. Ледяхов, Рианчо и Кузнецов были и.о.

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