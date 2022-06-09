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  • «Реал» и «Монако» оформили трансфер Чуамени. Осталось подписать контракт (Фабрицио Романо)

«Реал» и «Монако» оформили трансфер Чуамени. Осталось подписать контракт (Фабрицио Романо)

9 июня 2022, 11:53

«Реал» договорился с «Монако» о покупке полузащитника Орельена Чуамени.

Клубы оформили сделку и подписали необходимые документы.

Для завершения трансфера французу осталось завершить медобследование и заключить контракт с «Реалом».

Это произойдет после матча Лиги наций между сборными Франции и Хорватии (13 июня).

  • В прошедшем сезоне Чуамени провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
  • Сообщалось, что «Реал» заплатит за опорника более 100 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Монако Чуамени Орельен
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