«Реал» и «Монако» оформили трансфер Чуамени. Осталось подписать контракт (Фабрицио Романо)

«Реал» договорился с «Монако» о покупке полузащитника Орельена Чуамени.
Клубы оформили сделку и подписали необходимые документы.
Для завершения трансфера французу осталось завершить медобследование и заключить контракт с «Реалом».
Это произойдет после матча Лиги наций между сборными Франции и Хорватии (13 июня).
- В прошедшем сезоне Чуамени провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
- Сообщалось, что «Реал» заплатит за опорника более 100 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо