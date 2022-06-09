«Реал» и «Монако» оформили трансфер Чуамени. Осталось подписать контракт (Фабрицио Романо)

«Реал» договорился с «Монако» о покупке полузащитника Орельена Чуамени.

Клубы оформили сделку и подписали необходимые документы.

Для завершения трансфера французу осталось завершить медобследование и заключить контракт с «Реалом».

Это произойдет после матча Лиги наций между сборными Франции и Хорватии (13 июня).