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Агент: «Рассказов выбрал продление контракта со «Спартаком», несмотря на интерес из Турции»

У защитника Николая Рассказова были предложения из Турции, но он предпочел остаться в «Спартаке». Контракт продлен на один год.

«Очень приятно, когда воспитанники остаются в команде. При этом в последние годы Рассказова очень много критиковали СМИ, болельщики, ветераны, но он отлично справился с этим давлением. Это отличительная черта профессионала, уверенного в себе человека и спортсмена. Эта критика наоборот подстегивает Колю и добавляет мотивации на дальнейшую работу и прогресс.

Николаем интересовались клубы из чемпионата Турции? Да, это абсолютная правда. Но приоритетом было продление контракта со «Спартаком», – сказал агент Рассказова Валериюс Мижигурскис.

  • В прошлом сезоне Рассказов провел 25 матчей, сделал ассист.
  • В 2020-2021 годах Рассказов был в аренде в «Арсенале».
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Сегодня, 17:41
Комментарии1
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    Рейтинг: +23076

    JTherry 11 минут назад

    лучше бы заголовок выглядел так - "несмотря на интерес из Спартака, Колю отправили в Турцию"...)

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