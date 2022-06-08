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  • Агент: «Рассказов выбрал продление контракта со «Спартаком», несмотря на интерес из Турции»

Агент: «Рассказов выбрал продление контракта со «Спартаком», несмотря на интерес из Турции»

8 июня 2022, 17:41
4

У защитника Николая Рассказова были предложения из Турции, но он предпочел остаться в «Спартаке». Контракт продлен на один год.

«Очень приятно, когда воспитанники остаются в команде. При этом в последние годы Рассказова очень много критиковали СМИ, болельщики, ветераны, но он отлично справился с этим давлением. Это отличительная черта профессионала, уверенного в себе человека и спортсмена. Эта критика наоборот подстегивает Колю и добавляет мотивации на дальнейшую работу и прогресс.

Николаем интересовались клубы из чемпионата Турции? Да, это абсолютная правда. Но приоритетом было продление контракта со «Спартаком», – сказал агент Рассказова Валериюс Мижигурскис.

  • В прошлом сезоне Рассказов провел 25 матчей, сделал ассист.
  • В 2020-2021 годах Рассказов был в аренде в «Арсенале».
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (4)
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JTherry
1654699557
лучше бы заголовок выглядел так - "несмотря на интерес из Спартака, Колю отправили в Турцию"...)
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mahan
1654705394
Не смотря на, то что Рассказов не умеет играть в футбол он будет в Спартаке. А Бакаев который отлично играет для РПЛ нам не нужен. Печально.
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