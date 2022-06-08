Агент: «Рассказов выбрал продление контракта со «Спартаком», несмотря на интерес из Турции»

У защитника Николая Рассказова были предложения из Турции, но он предпочел остаться в «Спартаке». Контракт продлен на один год.

«Очень приятно, когда воспитанники остаются в команде. При этом в последние годы Рассказова очень много критиковали СМИ, болельщики, ветераны, но он отлично справился с этим давлением. Это отличительная черта профессионала, уверенного в себе человека и спортсмена. Эта критика наоборот подстегивает Колю и добавляет мотивации на дальнейшую работу и прогресс.

Николаем интересовались клубы из чемпионата Турции? Да, это абсолютная правда. Но приоритетом было продление контракта со «Спартаком», – сказал агент Рассказова Валериюс Мижигурскис.