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Бэйл может продолжить карьеру в «Хетафе»

Свободный агент Гарет Бэйл может пополнить «Хетафе». Игрока предложили испанскому клубу.

«Мы поговорили с агентом Бэйла, нам предложили игрока. Мы изучим эту возможность», – сказал президент «Хетафе» Анхель Торрес.

  • Другой претендент на Бэйла – «Кардифф».
  • Агент Бэйла сообщал, что игрок может вернуться в Англию.
  • Валлиец выступал за «Реал» с 2013 года, и по окончании сезона контракт истек.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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