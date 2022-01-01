Бэйл может продолжить карьеру в «Хетафе»

Свободный агент Гарет Бэйл может пополнить «Хетафе». Игрока предложили испанскому клубу.
«Мы поговорили с агентом Бэйла, нам предложили игрока. Мы изучим эту возможность», – сказал президент «Хетафе» Анхель Торрес.
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Свободный агент Гарет Бэйл может пополнить «Хетафе». Игрока предложили испанскому клубу.
«Мы поговорили с агентом Бэйла, нам предложили игрока. Мы изучим эту возможность», – сказал президент «Хетафе» Анхель Торрес.