«Ман Сити» может предложить «Интеру» Зинченко и 30 миллионов в обмен на Шкриньяра

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в «Интер».
По информации Inter Live, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола заинтересован в трансфере защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Однако, рыночная стоимость словака отпугивает «Ман Сити».
Чемпион Англии может предложить «Интеру» обмен Шкриньяра на Зинченко и дополнительно 30 миллионов евро.
- Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до 2024 года.
- Его рыночная цена – 25 млн евро.
- Он сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона АПЛ.
Источник: Inter Live