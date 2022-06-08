«Ман Сити» может предложить «Интеру» Зинченко и 30 миллионов в обмен на Шкриньяра

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в «Интер».

По информации Inter Live, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола заинтересован в трансфере защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Однако, рыночная стоимость словака отпугивает «Ман Сити».

Чемпион Англии может предложить «Интеру» обмен Шкриньяра на Зинченко и дополнительно 30 миллионов евро.