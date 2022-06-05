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«Ман Сити» может предложить «Интеру» Зинченко и 30 миллионов в обмен на Шкриньяра

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в «Интер».

По информации Inter Live, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола заинтересован в трансфере защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Однако, рыночная стоимость словака отпугивает «Ман Сити».

Чемпион Англии может предложить «Интеру» обмен Шкриньяра на Зинченко и дополнительно 30 миллионов евро.

  • Контракт Зинченко с «Сити» рассчитан до 2024 года.
  • Его рыночная цена – 25 млн евро.
  • Он сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона АПЛ.

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Источник: Inter Live

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Комментарии1
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    Рейтинг: +383

    Shotlandets86 1 час назад

    Куй по всей роже мешку и пепке-шарлатану.

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