Казань готова принять матч за Суперкубок России

Заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов заявил, что Казань претендует на проведение матча за Суперкубок России.
«Мы среди других городов, конечно, в кандидатах [на проведение] есть, но сейчас мы ждем, чтобы организаторы приняли решение о датах проведения и о выборе города проведения.
В принципе, у нас готовность для проведения есть, но какие города [претендуют на проведение] и когда будет принято решение, это мы не можем сказать», – сказал Мингулов.
- Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
- Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
- По информации «СЭ», с высокой долей вероятности встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Источник: ТАСС