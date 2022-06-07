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Казань готова принять матч за Суперкубок России

7 июня 2022, 16:13
4

Заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов заявил, что Казань претендует на проведение матча за Суперкубок России.

«Мы среди других городов, конечно, в кандидатах [на проведение] есть, но сейчас мы ждем, чтобы организаторы приняли решение о датах проведения и о выборе города проведения.

В принципе, у нас готовность для проведения есть, но какие города [претендуют на проведение] и когда будет принято решение, это мы не можем сказать», – сказал Мингулов.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
  • По информации «СЭ», с высокой долей вероятности встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (4)
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vladimir-7
1654608959
РФС не знает как удовлетворить Газпром и не обидеть других претендентов, желающих провести игру на их аренах, скоро всем предложат сыграть с РФС в наперстки, кто угадает где шарик, там и проведут игру.
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шахта Заполярная
1654610216
А почему бы нет. А судьи кто?
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portero
1654611653
Озвучте весь список и аргументы, почему принято решение играть в том городе...
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"supermax"
1654613065
Нет, нет.. Играем в Питере, судить вилкова поставим, а на варе сам dj медведь
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