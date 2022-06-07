Казань готова принять матч за Суперкубок России

Заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов заявил, что Казань претендует на проведение матча за Суперкубок России.

«Мы среди других городов, конечно, в кандидатах [на проведение] есть, но сейчас мы ждем, чтобы организаторы приняли решение о датах проведения и о выборе города проведения.

В принципе, у нас готовность для проведения есть, но какие города [претендуют на проведение] и когда будет принято решение, это мы не можем сказать», – сказал Мингулов.