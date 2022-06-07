Отец Агаларова: «Мы еще весной говорили, что хотели бы поменять клуб»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал слова генерального директора клуба Шамиля Газизова о вероятной продаже футболиста.
«У Гамида действующий контракт с «Уфой». Он официально не может вести переговоры. Все остальные вопросы к клубу.
Мы еще весной говорили о том, что хотели бы поменять клуб. Вне зависимости от того, останется ли «Уфа» в РПЛ. Было желание поменять клуб.
В этом вопросе со стороны руководства было понимание. О конкретных разговорах мне ничего неизвестно. У нас есть желание сменить клуб, но одного желания мало», – сказал Агаларов-старший.
- В прошедшем сезоне 21-летний Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- Сообщалось, что «Уфа» готова продать форварда за 5 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»