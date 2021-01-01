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Отец Агаларова: «Мы еще весной говорили, что хотели бы поменять клуб»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал слова генерального директора клуба Шамиля Газизова о вероятной продаже футболиста.

«У Гамида действующий контракт с «Уфой». Он официально не может вести переговоры. Все остальные вопросы к клубу.

Мы еще весной говорили о том, что хотели бы поменять клуб. Вне зависимости от того, останется ли «Уфа» в РПЛ. Было желание поменять клуб.

В этом вопросе со стороны руководства было понимание. О конкретных разговорах мне ничего неизвестно. У нас есть желание сменить клуб, но одного желания мало», – сказал Агаларов-старший.

  • В прошедшем сезоне 21-летний Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Сообщалось, что «Уфа» готова продать форварда за 5 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2721

    acor94 51 минуту назад

    Мужику 21 год, а за него дл сих пор папа решает, где и как он будет играть. Стыдоба!

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