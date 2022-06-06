В «Зените» отреагировали на информацию о договоренности с Бакаевым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ушел от ответа на вопрос о скором подписании экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.
Сообщалось, что футболист договорился с петербургским клубом о контракте по схеме «3+1».
«Пора привыкнуть, что мы не комментируем процессы», – сказал Медведев.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- Сейчас 25-летний хавбек имеет статус свободного агента.
Источник: «Спорт-Экспресс»