В «Зените» отреагировали на информацию о договоренности с Бакаевым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ушел от ответа на вопрос о скором подписании экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Сообщалось, что футболист договорился с петербургским клубом о контракте по схеме «3+1».

«Пора привыкнуть, что мы не комментируем процессы», – сказал Медведев.