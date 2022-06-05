Левандовски и Верратти посетили финал «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит финал в мужской сетке теннисного турнира «Ролан Гаррос». На матче в Париже присутствуют нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти.

Играют испанец Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд.

Теннисные журналисты не исключают, что Надаль после матча объявит о завершении карьеры.

Сборные Левандовски и Верратти сейчас участвуют в Лиге наций.

Левандовски накануне присутствовал и на женском финале.

Скриншот трансляции Eurosport.