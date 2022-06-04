«Спартак», «Локомотив» – худшие команды РПЛ по рейтингу фэйр-плей

«Спартак» и «Локомотив» по итогам сезона РПЛ оказались худшими командами лиги по рейтингу фэйр-плей.

Если у лидера по показателю, ЦСКА, итоговый средний рейтинг получился 7,78, то у «Спартака» – 7,23, а у «Локомотива» – 7,17.

«Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам фэйр-плей: зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, желтые и красные карточки», – пояснял систему подсчета ЦСКА.