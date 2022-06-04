Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
2 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

«Спартак», «Локомотив» – худшие команды РПЛ по рейтингу фэйр-плей

«Спартак» и «Локомотив» по итогам сезона РПЛ оказались худшими командами лиги по рейтингу фэйр-плей.

Если у лидера по показателю, ЦСКА, итоговый средний рейтинг получился 7,78, то у «Спартака» – 7,23, а у «Локомотива» – 7,17.

«Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам фэйр-плей: зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, желтые и красные карточки», – пояснял систему подсчета ЦСКА.

Новости по теме
Гогниев: «Лисакович и селфи после гола? Ничего страшного, не осуждаю, но у меня такого не было бы»
«Уфа»: «Газизов после вылета из РПЛ сказал, что это трагедия»
Гол Захаряна «Локомотиву» – лучший мяч «Динамо» в мае
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.06.2022 21:46
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +31848

    VVM1964 26 минут назад

    "уважение к судьям" - а откуда оно возьмется и есть ли для этого основания ? (((

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11