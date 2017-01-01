Официально: Урунов вернулся из «Уфы» в «Спартак»

Ну и ладно.
Сплавят в Ростов Карпину.
Если Карпин захочет.
А лучше, конечно, Юрану на перевоспитание: Сергей Николаевич, судя по строгой дисциплине и запредельной самоотдаче игроков ФК Химки, долго СЛОВЕСНО уговаривать не будет. ))
«Уфа» объявила о возвращении полузащитника Остона Урунова в «Спартак».
21-летний футболист находился в башкирском клубе на правах аренды, срок которой истек.
- В прошедшем сезоне узбек провел 17 матчей без голевых действий.
- «Уфа» имела право выкупить Урунова за 1 миллион евро.
- Команда вылетела из РПЛ, проиграв в стыках «Оренбургу».