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Официально: Урунов вернулся из «Уфы» в «Спартак»

«Уфа» объявила о возвращении полузащитника Остона Урунова в «Спартак».

21-летний футболист находился в башкирском клубе на правах аренды, срок которой истек.

  • В прошедшем сезоне узбек провел 17 матчей без голевых действий.
  • «Уфа» имела право выкупить Урунова за 1 миллион евро.
  • Команда вылетела из РПЛ, проиграв в стыках «Оренбургу».

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Источник: сайт «Уфы»

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Комментарии12
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    Рейтинг: +19171

    derrik2000 9 минут назад

    Ну и ладно.
    Сплавят в Ростов Карпину.
    Если Карпин захочет.
    А лучше, конечно, Юрану на перевоспитание: Сергей Николаевич, судя по строгой дисциплине и запредельной самоотдаче игроков ФК Химки, долго СЛОВЕСНО уговаривать не будет. ))

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    Рейтинг: +758

    БеZуМныЙ 28 минут назад

    Спартак в самый раз для этого неликвида. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +6680

    Из Твери Леха 1 час назад

    ну держись цумовские магазины

    0
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    Рейтинг: +14189

    NewLife 1 час назад

    Он еще не знает, что в Москве его любимые бутики позакрывались.

    2
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    Рейтинг: +561

    Solist345345 1 час назад

    Ну наконец-то, сейчас всех порвём.

    0
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    Рейтинг: +3961

    ziborock 1 час назад

    Есть что продать Газпрому!)

    2
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    Рейтинг: +939

    Hoahin 1 час назад

    Узбекский Месси Газизова все никак не раскроется! Ну ничего, если что в Яндекс доставке есть вакансии

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    Рейтинг: +1234

    Artemka444 1 час назад

    Мощь!!!!

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    Рейтинг: +491

    (Меня за банили) 1 час назад

    Господи, да за что нам это наказание газизовское???

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    Рейтинг: +1047

    mama1991 1 час назад

    опять на заработки в москву

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