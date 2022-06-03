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  • «Один из игроков плакал в трубку и говорил, что не знает, как дальше жить». Савин – о реакции российских футболистов на его выпуск про Украину

«Один из игроков плакал в трубку и говорил, что не знает, как дальше жить». Савин – о реакции российских футболистов на его выпуск про Украину

3 июня 2022, 15:58

Блогер и основатель клуба «Красава» Евгений Савин рассказал, как российские футболисты реагировали на его ютуб-ролик о ситуации на Украине.

- А была какая-то обратная связь от российских футболистов?

– Один из игроков сборной записал мне голосовое сообщение и просто плакал в трубку, говорил, что не знает, как дальше жить. Многие написали: прости нас за то, что мы молчим.

Кто-то даже перепостил видео, например, Федя Смолов. Поэтому, конечно, обратная связь была.

  • Савин выпустил ролик с участием футболистов Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.
  • Депутат Госдумы Артем Туров обратился в Следственный комитет в связи с публикацией скандального выпуска.
  • Впоследствии блогер покинул Россию.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Новая газета. Европа»
Россия. Премьер-лига Савин Евгений
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