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«Один из игроков плакал в трубку и говорил, что не знает, как дальше жить». Савин – о реакции российских футболистов на его выпуск про Украину

Блогер и основатель клуба «Красава» Евгений Савин рассказал, как российские футболисты реагировали на его ютуб-ролик о ситуации на Украине.

- А была какая-то обратная связь от российских футболистов?

– Один из игроков сборной записал мне голосовое сообщение и просто плакал в трубку, говорил, что не знает, как дальше жить. Многие написали: прости нас за то, что мы молчим.

Кто-то даже перепостил видео, например, Федя Смолов. Поэтому, конечно, обратная связь была.

  • Савин выпустил ролик с участием футболистов Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.
  • Депутат Госдумы Артем Туров обратился в Следственный комитет в связи с публикацией скандального выпуска.
  • Впоследствии блогер покинул Россию.

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Источник: «Новая газета. Европа»

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