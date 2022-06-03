Ван Гаал: «Де Брюйне достоин «Золотого мяча», но это почти невозможно. У Ноа Ланга больше шансов, потому что он форвард»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал считает, что полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне не сможет получить «Золотой мяч».

«Кевин де Брюйне впечатлил меня больше всего в клубном сезоне. Он достоин «Золотого мяча», но это почти невозможно в современном футболе. Этот приз почти всегда получает нападающий.

В этом смысле у Ноа Ланга больше шансов на приз, чем у де Брюйне», – сказал ван Гаал.

Нао Ланг – нападающий «Брюгге» и сборной Нидерландов.

В этом сезоне он забил 9 голов и отдал 15 ассистов в 48 матчах.

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