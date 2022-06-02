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  • Агаларов – о статусе лучшего бомбардира РПЛ: «Приятно войти в историю, это у меня никто не отнимет»

Агаларов – о статусе лучшего бомбардира РПЛ: «Приятно войти в историю, это у меня никто не отнимет»

2 июня 2022, 22:33
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал, как относится к тому, что стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22.

«Конечно, приятно войти в историю как лучший бомбардир, это уже у меня никто не отнимет.

Но я всегда говорил и буду говорить, что первоочередное для меня – результаты команды. Я командный игрок. И я благодарен каждому партнеру, тренеру, персоналу, медицинскому штабу, всем.

С первого дня моего пребывания в «Уфе» я не чувствовал себя не в своей тарелке. Да, были игры, где выглядел не лучшим образом, была серия из пяти игр, когда не забивал.

Но в меня продолжали верить, ставить меня, давать шанс еще и еще. Такое доверие дорогого стоит.

Что касается голов с пенальти... Люди могут думать как угодно, они имеют на это право, меня вообще это никак не колышет. Пенальти еще надо заработать и забить.

Кто говорит (что большая реализация именно с 11-метровых), они сами не ощущали того давления, которое оказывается на бьющего. На последних минутах, в важных играх.

У меня были такие пенальти в этом сезоне. В матче с «Химками» (1:1) в гостях, с «Краснодаром» (1:1) дома», – заявил Агаларов.

  • Форвард забил 20 голов в 30 матчах, с пенальти – 7.
  • «Уфа» вылетела из РПЛ и рискует лишиться профессионального статуса.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (1)
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Salt-N-Pepa
1654199590
В ЦСКА отлично бы зашёл. Вместо зеблевотного
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