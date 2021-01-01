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Максименко – самый подешевевший игрок РПЛ. Дзюба и 3 игрока «Спартака» – в топ-5

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

Как и в декабре, больше всех подешевел вратарь «Спартака» Александр Максименко. Его рыночная стоимость упала с 9 до 2,5 миллиона евро.

В топ-5 самых подешевевших игроков лиги вошли два одноклубника Максименко – Роман Зобнин (-5 миллионов евро) и Квинси Промес (-3 миллиона).

Марио Фернандес, покинувший ЦСКА, подешевел на 6 миллионов евро, а экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба – на 3 миллиона.

Полностью рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ выглядит так:

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Источник: Transfermarkt

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Комментарии3
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    Рейтинг: +228

    za logiku 1 час назад

    Кордоба то почему подешевел?...

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    Рейтинг: +10285

    Alekxei Z. 1 час назад

    Источник пишет Х , а потом сам в это верит и нас пытается убедить.
    Кто за Максименко и Зобнина предлагал 9 и 11 ( соответственно) лямов ? За эти деньги , их в Спартаке упаковали бы и сами до места нового клуба отвезли. Цена зависит от спроса , а если его нет то можете писать всё что захотите.

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    Рейтинг: +7565

    R_a_i_n 1 час назад

    Максименко в своё время прыгнул выше головы. Сейчас он просто вернулся на свой уровень.

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