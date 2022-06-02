Максименко – самый подешевевший игрок РПЛ. Дзюба и 3 игрока «Спартака» – в топ-5

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

Как и в декабре, больше всех подешевел вратарь «Спартака» Александр Максименко. Его рыночная стоимость упала с 9 до 2,5 миллиона евро.

В топ-5 самых подешевевших игроков лиги вошли два одноклубника Максименко – Роман Зобнин (-5 миллионов евро) и Квинси Промес (-3 миллиона).

Марио Фернандес, покинувший ЦСКА, подешевел на 6 миллионов евро, а экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба – на 3 миллиона.

Полностью рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ выглядит так:

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?