Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
2 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
3 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом

Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо – в основе Италии на Финалиссиму; Ди Мария, Лаутаро, Месси сыграют у Аргентины

Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч между Италией и Аргентиной – Финалиссиму-2022.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Пессина, Жоржиньо, Барелла, Бернардески, Белотти, Распадори.

Аргентина: Мартинес, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Молина, Родригес, Де Пауль, Ди Мария, Месси, Ло Чельсо, Мартинес.

  • Матч начнется в 21:45 по Москве.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Финалиссима-2022. Италия на «Уэмбли» сыграет с Аргентиной 2
Бонуччи: «Месси и Роналду по-прежнему лучшие в мире»
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:16
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +4618

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Будем болеть за Аргентину. Ей еще из Польши на ЧМ делать котлето . Если Гном сделает Полякам покер то можно даже дать ему маленький золотой мяч

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +204

    Феникс 28 > Красногорск_Фан 10 минут назад

    Ну а за кого еще тебе болеть ? Сборную России на международных матчах ты уже дооооолго не увидишь...
    Кстати --ты записался добровольцем ? А то ведь ДНРмать зовет.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11