Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо – в основе Италии на Финалиссиму; Ди Мария, Лаутаро, Месси сыграют у Аргентины

Будем болеть за Аргентину. Ей еще из Польши на ЧМ делать котлето . Если Гном сделает Полякам покер то можно даже дать ему маленький золотой мяч
Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч между Италией и Аргентиной – Финалиссиму-2022.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Пессина, Жоржиньо, Барелла, Бернардески, Белотти, Распадори.
Аргентина: Мартинес, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Молина, Родригес, Де Пауль, Ди Мария, Месси, Ло Чельсо, Мартинес.
- Матч начнется в 21:45 по Москве.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?