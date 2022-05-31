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«ПСЖ» предложил 100 миллионов за Чуамени, «Реал» – 80 плюс бонусы

«ПСЖ» и «Реал» ведут борьбу за полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

По информации журналиста Фабрицио Романо, представители игрока договорились о переходе в «Реал» до финала Лиги чемпионов. Однако, согласовать трансфер с «Монако» не получается из-за давления от «ПСЖ».

Парижский клуб предложил за 22-летнего хавбека 100 миллионов евро. «Реал» ответил на это, увеличив собственное предложение до 80 миллионов евро и добавив бонусы.

  • Рыночная стоимость Чуамени – 60 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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31.05.2022 23:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +2956

    Dgad 1 июня, 08:03

    Когда уже за ПСЖ возьмутся соответствующие органы, задолбали они портить футбол переплачивая за трансферы и раздувая зарплаты.

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