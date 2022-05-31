«ПСЖ» предложил 100 миллионов за Чуамени, «Реал» – 80 плюс бонусы

«ПСЖ» и «Реал» ведут борьбу за полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

По информации журналиста Фабрицио Романо, представители игрока договорились о переходе в «Реал» до финала Лиги чемпионов. Однако, согласовать трансфер с «Монако» не получается из-за давления от «ПСЖ».

Парижский клуб предложил за 22-летнего хавбека 100 миллионов евро. «Реал» ответил на это, увеличив собственное предложение до 80 миллионов евро и добавив бонусы.

Рыночная стоимость Чуамени – 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?