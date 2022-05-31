Гончаренко ведет переговоры с «Нефтчи»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко может возглавить «Нефтчи».
По информации журналиста Ивана Карпова, стороны ведут переговоры о подписании соглашения.
В ближайшее время тренер должен прилететь в Баку, чтобы согласовать последние детали контракта.
- «Нефтчи» занял второе место в минувшем чемпионате Азербайджана.
- Гончаренко работал в России с 2013 по 2022 год.
- Он возглавлял «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова