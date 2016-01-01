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Гончаренко ведет переговоры с «Нефтчи»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко может возглавить «Нефтчи».

По информации журналиста Ивана Карпова, стороны ведут переговоры о подписании соглашения.

В ближайшее время тренер должен прилететь в Баку, чтобы согласовать последние детали контракта.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии2
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    Рейтинг: +22839

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Нефтяник Гончаренко. )

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    Рейтинг: +15742

    Cleaner 1 час назад

    И Нефтчи Гончаренко РАЗВАЛИТ и БРОСИТ...(

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