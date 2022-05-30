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Бакаев попрощался с болельщиками «Спартака»

30 мая 2022, 22:53
5

Полузащитник Зелимхан Бакаев опубликовал прощальное письмо в связи с уходом из «Спартака».

«Я выкладываю этот пост потому, что попрощаться с болельщиками на футбольном поле у меня не получилось.

Но я счастлив! Вчера осуществилась наша общая мечта. Мы выиграли долгожданный трофей в год столетия, и я поздравляю каждого из вас.

С этим достижением и теми невероятными эмоциями, которые мы вместе пережили на последних минутах. Это наша общая история!

Так получилось, что клуб не предложил мне контракт. Такое бывает. Но у меня ни к кому нет претензий, это часть профессии.

Буду благодарить. Футболистов и тренеров, сотрудников базы и офиса, всех-всех-всех, кто создавал мне и команде комфортные условия. И особенно – президента клуба Леонида Арнольдовича Федуна. Он всегда поддерживал меня и других молодых футболистов.

Хочу поблагодарить и болельщиков. Особенно фанатов. Где бы я ни оказался, я всегда с уважением буду относиться к клубу, который меня воспитал.

И тем, кто за 16 лет прошел со мной путь от клубной академии до сотого матча в составе первой команды. Алексей Леонидович Лунин – мой первый спартаковский тренер. Ему тоже большое спасибо!

Большинство из вас знает меня как злого, мотивированного, заведенного и размахивающего руками Баку. И пусть мое поведение кого-то раздражало – я становился таким по одной причине. Я хотел того же, чего и вы. Чтобы наша команда победила.

Мой следующий шаг – принять решение о будущем. Как и любое приключение, это должно быть увлекательно. Главное – продолжить заниматься любимым делом.

Альхамдулиллах, на протяжении всей карьеры мне это удавалось. Пусть так будет и дальше», – написал Бакаев в соцсетях.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (5)
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VVM1964
1653942550
Удачи тебе в новом клубе и надеюсь не увидеть голов от тебя в ворота Спартака, остальных долби по полной !!! )))
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Дядя Серёжа
1653959762
Удачи. Нормальный пацан.
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Atyrau85
1653972261
Удачи Бака
Ответить
"supermax"
1653975972
Тепло, без претензий...стало быть расстаёмся по-людски... Спасибо и удачи))
Ответить
zigbert
1653976169
Хорошие слова в адрес воспитавшей его команды. Удачи тебе Зелимхан!
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