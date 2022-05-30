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Агент Шиманьски – об уходе из «Динамо»: «Польский футбольный союз не имеет к этому никакого отношения»

Мариуш Пекарски, агент полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьски, опроверг слухи, что игрок собирается покинуть московский клуб из-за давления в Польше.

«Это полная чушь. Никто не давит на Себастьяна. Мы просто работаем над трансфером.

Польский футбольный союз не имеет к этому вообще никакого отношения», – сказал агент.

  • Шиманьски провел 3 сезона в «Динамо».
  • Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2026 года.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 19:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +3576

    Gek Dement 14 минут назад

    Польский 3,14Sдобольный союз

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