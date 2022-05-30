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  • Агент Шиманьски – об уходе из «Динамо»: «Польский футбольный союз не имеет к этому никакого отношения»

Агент Шиманьски – об уходе из «Динамо»: «Польский футбольный союз не имеет к этому никакого отношения»

30 мая 2022, 19:53
3

Мариуш Пекарски, агент полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьски, опроверг слухи, что игрок собирается покинуть московский клуб из-за давления в Польше.

«Это полная чушь. Никто не давит на Себастьяна. Мы просто работаем над трансфером.

Польский футбольный союз не имеет к этому вообще никакого отношения», – сказал агент.

  • Шиманьски провел 3 сезона в «Динамо».
  • Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2026 года.
  • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Шиманьски Себастьян
Комментарии (3)
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Gek Dement
1653934862
Польский 3,14Sдобольный союз
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Slavan62
1653937456
Так и поверили
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Томик
1653965211
Как пишут сейчас - "АХАХ".
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