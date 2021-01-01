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Солтмурад Бакаев – Зелимхану: «Для меня ты - один из лучших воспитанников «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев обратился к брату Зелимхану после победы в Кубке России и объявления об уходе из «Спартака».

«Поздравляю, брат! Для меня ты – один из лучших воспитанников клуба, с которым ты прощаешься сегодня», – написал Солтмурад Бакаев в соцсетях.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей: 14 голов, 29 ассистов.
  • Сообщалось, что россиянин может перейти в «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7039

    Томик 38 минут назад

    Воспитанник, десятый номер верни!

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    Рейтинг: +10227

    Alekxei Z. 3 часа назад

    Как то странно когда родной брат поднимает тему "воспитанника клуба".
    При чём здесь это ?
    Оценку , по идеи, должны давать тренеры и болелы .

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