Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев обратился к брату Зелимхану после победы в Кубке России и объявления об уходе из «Спартака».

«Поздравляю, брат! Для меня ты – один из лучших воспитанников клуба, с которым ты прощаешься сегодня», – написал Солтмурад Бакаев в соцсетях.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей: 14 голов, 29 ассистов.

Сообщалось, что россиянин может перейти в «Зенит».

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