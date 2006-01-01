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В Кремле отказались называть команду, за которую болел Путин в финале Кубка России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, не стал говорить, кого поддерживал глава государства в финале Кубка страны.

«Мы никогда не говорим, и президент никогда не говорит, за какую он команду болеет. Менять эту традицию мы не будем», – сказал Песков.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: ТАСС

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Комментарии17
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    Рейтинг: +91

    NET VOINE 22 минуты назад

    Ни за кого не болел.У него и так болезнь .Неизлечимая.Рак называется....Скоро в аут.

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    Рейтинг: +24740

    vladimir-7 > NET VOINE 21 минуту назад

    Ну да?

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    Рейтинг: +326

    Спартач80 > NET VOINE 18 минут назад

    Ну хохлостан то он переживёт точно...

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    Рейтинг: +91

    NET VOINE > Спартач80 15 минут назад

    Каждый трехсотый россиянин уже не хочет воевать, а каждый двухсотый уже не может.

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    Рейтинг: +326

    Спартач80 > NET VOINE 5 минут назад

    Иди собирай ваш биомусор по полям,его там много.

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    Рейтинг: +59

    Miru mir > NET VOINE 5 минут назад

    Пусть сам, один уходит.Россию не таща за собой....А то ведь всем досрочный рай обещал...Тут ведь и Семеныч как то писал ---"У Владимир Владимирыча рука не дрогнет на красную кнопку нажать"

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    Рейтинг: +3319

    Enter2006 > NET VOINE 2 минуты назад

    А вот Кличко с Вами не согласится по поводу 200х, т.к. цитата: "Я хочу обратить внимание, что я встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос…". Т.ч. с другой стороны тоже не особо здоровые.

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    Рейтинг: +26725

    Боцман59rus 36 минут назад

    _ а не поК,У,Й Za кого

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    Рейтинг: +3332

    AZ 42 минуты назад

    всем по+ер на это

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    Рейтинг: +3319

    Enter2006 43 минуты назад

    За кого может болеть бывший КГБшник, что тут интригу нагонять.

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    Рейтинг: +24740

    vladimir-7 > Enter2006 18 минут назад

    Дворник, убиравший территория вокруг здания КГБ на Лубянке,
    тоже КГБ-шник?

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    Рейтинг: +3319

    Enter2006 > vladimir-7 11 минут назад

    Видимо ) Т.к. когда узнал чем он занимался в КГБ, смешновато стало. А он то ещё этим и кичился. )

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    Рейтинг: +1230

    moskowcity-petrv 44 минуты назад

    И так понятно за кого

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    Рейтинг: +15543

    ilichkadr 49 минут назад

    Ясный перец, что Динамо поддерживал. Хорошо, что никто из Кремля не объязычился до игры.

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    Рейтинг: +326

    Спартач80 > ilichkadr 19 минут назад

    У КГБ и МВД всегда были натянутые отношения,мягко говоря...

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    Рейтинг: +24740

    vladimir-7 > Спартач80 9 минут назад

    Вот именно, ... мягко говоря... и непонятно, зачем "пришили"
    КГБ к мусорам с их обществом Динамо.

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    Рейтинг: +24740

    vladimir-7 > ilichkadr 41 секунду назад

    А ты посмотри, за кого болеет его свита: Миллер, Сенчин, Дюков и
    остальные близлежащие (Песков, Володин, Матвиенко и др.) и станет ясно, за кого болеет их хозяин.

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