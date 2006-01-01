В Кремле отказались называть команду, за которую болел Путин в финале Кубка России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, не стал говорить, кого поддерживал глава государства в финале Кубка страны.

В воскресенье трофей разыграли «Спартак» и «Динамо».

Команда Паоло Ваноли победила со счетом 2:1.

«Мы никогда не говорим, и президент никогда не говорит, за какую он команду болеет. Менять эту традицию мы не будем», – сказал Песков.

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