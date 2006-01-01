В Кремле отказались называть команду, за которую болел Путин в финале Кубка России

Ни за кого не болел.У него и так болезнь .Неизлечимая.Рак называется....Скоро в аут.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, не стал говорить, кого поддерживал глава государства в финале Кубка страны.
- В воскресенье трофей разыграли «Спартак» и «Динамо».
- Команда Паоло Ваноли победила со счетом 2:1.
«Мы никогда не говорим, и президент никогда не говорит, за какую он команду болеет. Менять эту традицию мы не будем», – сказал Песков.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?