Отец Агаларова – об уходе Гамида из «Уфы»: «Решение будет приниматься клубом»

конечно он уйдёт это единственная надежда для Уфы хоть как то приобрести денег
Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, дал комментарии по поводу будущего своего сына.
Сообщалось, что предметный интерес к 21-летнему нападающему проявляют несколько клубов из Бельгии, а его приоритет – уехать в Европу.
«У Гамида есть действующий контракт с «Уфой». Да, мы можем думать о вариантах, но решение в первую очередь будет приниматься клубом.
Нет какого-то принципиального решения, что мы хотим остаться в России или уехать в Европу», – сказал Агаларов-старший.
- В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- Сообщалось, что «Уфа» готова продать игрока за 5 миллионов евро.
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