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Отец Агаларова – об уходе Гамида из «Уфы»: «Решение будет приниматься клубом»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, дал комментарии по поводу будущего своего сына.

Сообщалось, что предметный интерес к 21-летнему нападающему проявляют несколько клубов из Бельгии, а его приоритет – уехать в Европу.

«У Гамида есть действующий контракт с «Уфой». Да, мы можем думать о вариантах, но решение в первую очередь будет приниматься клубом.

Нет какого-то принципиального решения, что мы хотим остаться в России или уехать в Европу», – сказал Агаларов-старший.

  • В прошедшем сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Сообщалось, что «Уфа» готова продать игрока за 5 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +16820

    Garrincha58 12 минут назад

    конечно он уйдёт это единственная надежда для Уфы хоть как то приобрести денег

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