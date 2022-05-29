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Селихов: «Сегодня я немного поседел»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Конечно, связываю будущее со «Спартаком», а там посмотрим. Сегодня нужно наслаждаться, выдохнуть — взяли трофей в столетие клуба. Это очень важно для нас и наших болельщиков.

Не расстроился, что не вышел. Но когда не играешь, еще больше переживаешь, на самом деле. Сегодня я немного поседел.

Нельзя сравнивать то чемпионство и этот кубок: другой состав, другой тренер. Плюс один трофей и все, полный набор. Что нужно сделать, чтобы заполнять трибуны как сегодня и бросить вызов «Зениту»? Побеждать.

То, что сегодня спартаковских болельщиков было больше, не удивило. Может, не хватало сегодня нашего Севера, да, но спасибо всем, кто пришел за поддержку, всех было слышно.

Понятное дело, что Fan ID отразится на посещении в следующем сезоне, это очевидно», – сказал Селихов.

  • «Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года.
  • Это первый трофей для клуба с 2017-го года – тогда «Спартак» выиграл РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22833

    DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

    Ни хрена себе, немного посидел..., целых 98 минут! )

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