Каттани – об уходе Бакаева: «После матча с «Рубином» мы прекратили все переговоры о продлении контрактов»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о Зелимхане Бакаеве, который покидает московский клуб.

«С Бакаевым у меня очень хорошие отношения. Но есть вещи, есть ситуации в клубе... На данный момент, я считаю, «Спартак» может показывать больше. После 1:1 с «Рубином» я сказал, что мы прекращаем все переговоры о продлении контрактов. Надо было показать, что все хотят играть за «Спартак». Надо было думать только о игре и том, что мы показываем на поле.

Сейчас у меня нет много слов о Бакаеве. Сегодня мы празднуем. Завтра я приду к гендиректору и спрошу, какая ситуация. Кому он сказал, что сегодня его последний матч? Я не знаю. Уточню этот момент.

Я поставил условие – никаких переговоров до окончания сезона. Возможно, проиграй мы, мы потеряли бы и трофей, и игроков.

После «Рубина» команда сконцентрировалась только на игре и тренировках. В концовке у нас были хорошие результаты подряд. Победы над «Крыльями», «Уралом», «Енисеем», хороший матч с «Зенитом». «Химкам» мы проиграли, но в итоге закончили сезон хорошо сегодня.

Для меня было главным поддерживать концентрацию игроков на поле. После всего мы сможем обсудить с игроками вопросы контрактов. Сегодня я увидел у игроков эмоции, которые они заслушивали. Сейчас я понимаю, что мы сделали правильный выбор», – заявил Каттани.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он провел за основную команду 105 матчей: 14 голов, 29 ассистов.

Сообщалось, что россиянин может перейти в «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?