Джикия – об уходе Бакаева из «Спартака»: «Не слышал об этом, сейчас буду с ним разговаривать»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход из клуба Зелимхана Бакаева после финала Кубка России с «Динамо» (2:1).

– Бакаев сказал, что он провел свой последний матч.

– Кому он сказал? Я не слышал об этом. Мы с ним не говорили по этому поводу, поэтому я сейчас спрошу у него.

– Он вас благодарил за то, что вы для него сделали.

– Я с ним поговорю сейчас. Он мне ничего не говорил. В раздевалке все радовались. Все знают его ситуацию, но я с ним не разговаривал, сейчас поговорю.

– Вы сейчас об этом узнали. Какие чувства испытываете?

– Сейчас все выясню и потом буду уже воспринимать это.

– Будете его уговаривать остаться?

– Я сейчас буду с ним разговаривать.

У Бакаева истек контракт со «Спартаком».

Он воспитанник клуба. Его статистика за основу: 105 матчей, 14 голов, 29 ассистов.

Сообщалось, что Бакаев может перейти в «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?