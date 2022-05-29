Бакаев: «Слышал, что против меня была Зарема»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал решение клуба не продлевать с ним контракт.

«У меня нет догадок. Я даже не хочу вникать – это не мое дело. Мое дело работать, проявлять себя. Думаю, все видели, что мне не безразличен ромбик. 16 лет – больше меня никто не провел в клубе. Только Леонид Арнольдович Федун больше меня в клубе. Я всегда выкладывался, спросите это у любого тренера: от первого до последнего.

Конечно, я слышал, что против меня была Зарема. Я один раз видел ее, мы хорошо пообщались. Я надеюсь, что это только слухи.

Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу – это чистое вранье. Если бы я попросил что-то заоблачное, можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю. Болельщики, которые думали, что я обнаглел, не верьте этому», – сказал Бакаев.

Бакаев – воспитанник клуба.

Его статистика за основу: 105 матчей, 14 голов, 29 ассистов.

Сообщалось, что Бакаев может перейти в «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?