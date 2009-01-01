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Бакаев: «Слышал, что против меня была Зарема»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал решение клуба не продлевать с ним контракт.

«У меня нет догадок. Я даже не хочу вникать – это не мое дело. Мое дело работать, проявлять себя. Думаю, все видели, что мне не безразличен ромбик. 16 лет – больше меня никто не провел в клубе. Только Леонид Арнольдович Федун больше меня в клубе. Я всегда выкладывался, спросите это у любого тренера: от первого до последнего.

Конечно, я слышал, что против меня была Зарема. Я один раз видел ее, мы хорошо пообщались. Я надеюсь, что это только слухи.

Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу – это чистое вранье. Если бы я попросил что-то заоблачное, можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю. Болельщики, которые думали, что я обнаглел, не верьте этому», – сказал Бакаев.

  • Бакаев – воспитанник клуба.
  • Его статистика за основу: 105 матчей, 14 голов, 29 ассистов.
  • Сообщалось, что Бакаев может перейти в «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 21:52
Комментарии10
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    Рейтинг: +31703

    VVM1964 5 минут назад

    Всегда как-то пытался защитить что-ли Зарему - слишком однобоко и одиозно на нее набрасывались, но если это правда и ради личного негатива с её стороны, Спартак готов расстаться с одним из ведущих игроков - НЕТ ЕЙ прощения !!!

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    Рейтинг: +6063

    порт 1 час назад

    Баба яга против.

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    Рейтинг: +7036

    Томик 1 час назад

    Бакаев, против тебя не Зарема, а футбол.

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    Рейтинг: +31703

    VVM1964 > Томик 16 минут назад

    Дураки от футбола (((

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    Рейтинг: +5076

    SPACE TRUCKIN 1 час назад

    не знаю закулисья Спартака...но Бакаев никогда не отбывал номер на поле...и не понимаю всей этой возни с контрактом...

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    Рейтинг: +2011

    spam2009 1 час назад

    ты не обнаглел, ты ох...л

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    Рейтинг: +454

    чаппай > spam2009 1 час назад

    Почему?

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    Рейтинг: +63

    выхухоль > чаппай 55 минут назад

    по жизни

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    Рейтинг: +454

    чаппай > выхухоль 45 минут назад

    Балабол?

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    Рейтинг: +31703

    VVM1964 > чаппай 15 минут назад

    Откуда такая тяга вопрошать дебилов ?...

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