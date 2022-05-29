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Бакаев: «Слышал, что против меня была Зарема»

29 мая 2022, 21:52
17

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал решение клуба не продлевать с ним контракт.

«У меня нет догадок. Я даже не хочу вникать – это не мое дело. Мое дело работать, проявлять себя. Думаю, все видели, что мне не безразличен ромбик. 16 лет – больше меня никто не провел в клубе. Только Леонид Арнольдович Федун больше меня в клубе. Я всегда выкладывался, спросите это у любого тренера: от первого до последнего.

Конечно, я слышал, что против меня была Зарема. Я один раз видел ее, мы хорошо пообщались. Я надеюсь, что это только слухи.

Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу – это чистое вранье. Если бы я попросил что-то заоблачное, можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю. Болельщики, которые думали, что я обнаглел, не верьте этому», – сказал Бакаев.

  • Бакаев – воспитанник клуба.
  • Его статистика за основу: 105 матчей, 14 голов, 29 ассистов.
  • Сообщалось, что Бакаев может перейти в «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Салихова Зарема
Комментарии (17)
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spam2009
1653851238
ты не обнаглел, ты ох...л
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SPACE TRUCKIN
1653851572
не знаю закулисья Спартака...но Бакаев никогда не отбывал номер на поле...и не понимаю всей этой возни с контрактом...
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Томик
1653852931
Бакаев, против тебя не Зарема, а футбол.
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порт
1653853527
Баба яга против.
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VVM1964
1653857442
Всегда как-то пытался защитить что-ли Зарему - слишком однобоко и одиозно на нее набрасывались, но если это правда и ради личного негатива с её стороны, Спартак готов расстаться с одним из ведущих игроков - НЕТ ЕЙ прощения !!!
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moskowcity-petrv
1653898389
В руководстве Спартака упыри и овца с критическими днями,вечно расшатывает обстановку своим трёпом.терять Зелимхана было очень не профессионально и глупо!видимо,скоро они сами сваливают и уже всё пофиг
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