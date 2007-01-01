Марсело подтвердил уход из «Реала». Он был в клубе 15 лет

Защитник «Реала» Марсело высказался после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0). Бразилец был в запасе.

«Жесткие эмоции, это была моя последняя игра за «Реал», – сказал футболист.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года.

С командой он 5 раз взял Лигу чемпионов.

34-летний игрок носил капитанскую повязку в «Реале», когда был на поле.

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