Марсело подтвердил уход из «Реала». Он был в клубе 15 лет

Марсело,ты просто лучший защитник в составе Реала за последние 15лет.
Браво,дружище,и удачи тебе в дальнейшей жизни в солнечной Бразилии.
Защитник «Реала» Марсело высказался после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0). Бразилец был в запасе.
«Жесткие эмоции, это была моя последняя игра за «Реал», – сказал футболист.
- Марсело выступал за «Реал» с 2007 года.
- С командой он 5 раз взял Лигу чемпионов.
- 34-летний игрок носил капитанскую повязку в «Реале», когда был на поле.
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