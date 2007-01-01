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Марсело подтвердил уход из «Реала». Он был в клубе 15 лет

Защитник «Реала» Марсело высказался после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0). Бразилец был в запасе.

«Жесткие эмоции, это была моя последняя игра за «Реал», – сказал футболист.

  • Марсело выступал за «Реал» с 2007 года.
  • С командой он 5 раз взял Лигу чемпионов.
  • 34-летний игрок носил капитанскую повязку в «Реале», когда был на поле.

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Источник: твиттер УЕФА

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Сегодня, 10:57
Комментарии3
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    Рейтинг: +12600

    playsh 31 минуту назад

    Марсело,ты просто лучший защитник в составе Реала за последние 15лет.
    Браво,дружище,и удачи тебе в дальнейшей жизни в солнечной Бразилии.

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    Рейтинг: +522

    Lipatoff 1 час назад

    Хорошо взаимодействовал с Роналду

    1
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    Рейтинг: +34

    ПалкоВводецъ_1 2 часа назад

    Легенда.

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