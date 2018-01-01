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⚡️ Лига чемпионов. «Реал» победил в финале «Ливерпуль» и выиграл турнир в 14-й раз

«Реал» в финале Лиги чемпионов оказался сильнее «Ливерпуля». Единственный мяч с передачи Феде Вальверде забил Винисиус.

Это 14-й титул Лиги чемпионов для «Реала». Мадридцы выиграли ее впервые за четыре года. В 2018 году в киевском финале тоже был обыгран «Ливерпуль».

«Ливерпуль» прервал 18-матчевую беспроигрышную серию.

«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» в шести матчах подряд.

Джордан Хендерсон вышел на финал Лиги чемпионов с капитанской повязкой третий раз. Это максимум среди всех англичан.

Лига чемпионов. Финал

Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Винисиус, 59.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Кейта, 77), Алькантара (Фирмино, 77), Диас (Жота, 65), Салах, Мане.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич (Себальос, 90), Вальверде (Камавинга, 86), Винисиус (Родриго, 90+3), Бензема.

Предупреждения: Фабиньо, 62 – нет.

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии53
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    Рейтинг: +64841

    portero 9 минут назад

    Клопа раздавили, чтоб не вонял слишком много...

    0
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    Рейтинг: +65

    NET VOINE > portero 50 секунд назад

    Ты сам в это веришь ?

    0
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    Рейтинг: +12589

    playsh 48 минут назад

    Вальверде положил на жертвенный одр свою жену,футбольные боги его услышали и в качестве подарка подарили ему ассист.Браво,Реал.

    3
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    Рейтинг: +65

    NET VOINE > playsh 40 минут назад

    положил на жертвенный одр свою======Не гони пжлст.

    0
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    Рейтинг: +64841

    portero > playsh 8 минут назад

    Может она сама обиделась на него и легла???

    0
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    Рейтинг: +15804

    житель СПб 55 минут назад

    Браво Реал! Браво Анчелотти!

    3
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    Рейтинг: +109

    adekvat0726 57 минут назад

    Клопп был прав что матч для Украины, ведь Украина и победила, не верите? В Реале играет украинец Андрей Лунин

    0
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    Рейтинг: +65

    NET VOINE > adekvat0726 37 минут назад

    ведь Украина и победила, не верите?? ====Верим.

    0
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    Рейтинг: +4556

    Красногорск_Фан > adekvat0726 34 минуты назад

    Да, без него в этом матче Реал нахватал бы полную авоську. Лучший игрок матча

    2
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    Рейтинг: +65

    NET VOINE > Красногорск_Фан 27 минут назад

    Ты прав.

    0
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    Рейтинг: +1736

    Maxi_7 58 минут назад

    Всё-таки прав был Сакки - нет у Ливерпуля мировых звёзд... у вас может быть сколь угодно классная система игры, но со средними футболистами крупных побед не добиться... результат всегда делали и будут делать Личности!

    2
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    Рейтинг: +65

    NET VOINE > Maxi_7 14 минут назад

    нет у Ливерпуля мировых звёзд.===У Зенита куча мировых звезд )))

    0
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    Рейтинг: +137

    Glebson 1 час назад

    ЛУЧШИЕ

    2
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    Рейтинг: +22826

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Ливер довставался на колени...

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    Рейтинг: +12589

    playsh > DOCTOR PENALTY 46 минут назад

    Англосаксы какие-то,чего уж там...

    4
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    Рейтинг: +65

    NET VOINE > DOCTOR PENALTY 30 минут назад

    Зениту который не всамамавши на колени )))

    0
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    Рейтинг: +92

    Fialet 1 час назад

    Вонючего клопа раздавили.

    7
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    Рейтинг: +14122

    NewLife 1 час назад

    Победа Реалом заслужена, хотя и с небольшим везением. Куртуа - гигант в прямом и в переносном смысле. Много хорошей силовой борьбы без грубости. Если бы наши судьи допускали такой уровень силовой борьбы в играх синита, то Клаудиньо и Барриос все 90минут гегемонили бы лежа на газоне и выпрашивая штрафные и карточки.

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    Рейтинг: +4148

    Snek 1 час назад

    И это финал? Первый там как будто в РПЛ. Операторская работа дно, единственный гол и тот с оффсайда. ЛЧ разочаровала...

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