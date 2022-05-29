⚡️ Лига чемпионов. «Реал» победил в финале «Ливерпуль» и выиграл турнир в 14-й раз

«Реал» в финале Лиги чемпионов оказался сильнее «Ливерпуля». Единственный мяч с передачи Феде Вальверде забил Винисиус.

Это 14-й титул Лиги чемпионов для «Реала». Мадридцы выиграли ее впервые за четыре года. В 2018 году в киевском финале тоже был обыгран «Ливерпуль».

«Ливерпуль» прервал 18-матчевую беспроигрышную серию.

«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» в шести матчах подряд.

Джордан Хендерсон вышел на финал Лиги чемпионов с капитанской повязкой третий раз. Это максимум среди всех англичан.

Лига чемпионов. Финал

Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Винисиус, 59.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Кейта, 77), Алькантара (Фирмино, 77), Диас (Жота, 65), Салах, Мане.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич (Себальос, 90), Вальверде (Камавинга, 86), Винисиус (Родриго, 90+3), Бензема.

Предупреждения: Фабиньо, 62 – нет.

Результаты Лиги чемпионов

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