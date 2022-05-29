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  • ⚡️ Лига чемпионов. «Реал» победил в финале «Ливерпуль» и выиграл турнир в 14-й раз

⚡️ Лига чемпионов. «Реал» победил в финале «Ливерпуль» и выиграл турнир в 14-й раз

29 мая 2022, 00:32
66

«Реал» в финале Лиги чемпионов оказался сильнее «Ливерпуля». Единственный мяч с передачи Феде Вальверде забил Винисиус.

Это 14-й титул Лиги чемпионов для «Реала». Мадридцы выиграли ее впервые за четыре года. В 2018 году в киевском финале тоже был обыгран «Ливерпуль».

«Ливерпуль» прервал 18-матчевую беспроигрышную серию.

«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» в шести матчах подряд.

Джордан Хендерсон вышел на финал Лиги чемпионов с капитанской повязкой третий раз. Это максимум среди всех англичан.

Лига чемпионов. Финал

Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Винисиус, 59.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Кейта, 77), Алькантара (Фирмино, 77), Диас (Жота, 65), Салах, Мане.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич (Себальос, 90), Вальверде (Камавинга, 86), Винисиус (Родриго, 90+3), Бензема.

Предупреждения: Фабиньо, 62 – нет.

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ливерпуль Реал
Комментарии (66)
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Enter2006
1653773578
Реал, с победой! Мощная была игра!
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PAREVG.
1653773732
Хорошая была игра. Куртуа - лучший игрок.
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insider_retro
1653773740
Классный поединок, неоднозначный результат, но Вини зарешал...
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Lipatoff
1653773930
Вот так... просто кому-то не нужно было пи...ть про хохлов и русских))) Zа Правду и она победила, карма, все дела, никогда не думал, что буду болеть за Реал)))
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Garrincha58
1653774090
Клопп: «Перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга – это посыл России. Этот матч будет для Украины» Ну что получил Клопп посыл будешь знать как языком трепаться
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JTherry
1653774125
Реал хорош во всех ипостасях: в атаке, в защите, в воротах, такой Реал непобедим..!!! какая муха укусила Куртуа, который летал в воротах, как сыграла вся линия защиты с Каземиро, который был везде, ну и Бензема и Винисиус - это класс..!!! с победой, Реал, нереальный великий супер-клуб..!!!) Анчелотти - великий тренер..!!!
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NewLife
1653774486
Победа Реалом заслужена, хотя и с небольшим везением. Куртуа - гигант в прямом и в переносном смысле. Много хорошей силовой борьбы без грубости. Если бы наши судьи допускали такой уровень силовой борьбы в играх синита, то Клаудиньо и Барриос все 90минут гегемонили бы лежа на газоне и выпрашивая штрафные и карточки.
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Fialet
1653774499
Вонючего клопа раздавили.
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житель СПб
1653775490
Браво Реал! Браво Анчелотти!
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portero
1653778255
Клопа раздавили, чтоб не вонял слишком много...
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